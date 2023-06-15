МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 44 (2440).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

указание № 6385-У от 28.03.2023 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 января 2020 года № 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73551 от 29.05.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования/;

приказ № ОД-1035 от 7.06.2023 "О неприменении приказа ФСФР России от 12 июля 2012 года № 12-61/пз-н";

письмо № 03-25-2/4952 от 7.06.2023 "Об отмене Методических рекомендаций по проверке системы внутреннего контроля в кредитной организации от 18.12.2017 № 32-МР";

методические рекомендации Банка России по установлению критериев существенного отклонения цены иностранной валюты № 7-МР от 5.06.2023;

условия совершения Банком России и кредитной организацией Сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.05.2023; объявления Банка России.