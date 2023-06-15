2023-06-15T17:25:43+03:00
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https://1prime.ru/banks/20230615/840839958.html
В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 44 (2440)
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. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 44 (2440). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: указание № 6385-У от 28.03.2023 "О... ПРАЙМ, 15.06.2023
банки, финансы, новости, россия, цб рф, вестник банка россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 44 (2440).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
указание № 6385-У от 28.03.2023 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 января 2020 года № 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 73551 от 29.05.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования/;
- приказ № ОД-1035 от 7.06.2023 "О неприменении приказа ФСФР России от 12 июля 2012 года № 12-61/пз-н";
- письмо № 03-25-2/4952 от 7.06.2023 "Об отмене Методических рекомендаций по проверке системы внутреннего контроля в кредитной организации от 18.12.2017 № 32-МР";
- методические рекомендации Банка России по установлению критериев существенного отклонения цены иностранной валюты № 7-МР от 5.06.2023;
- условия совершения Банком России и кредитной организацией Сделок РЕПО на организованных и не на организованных торгах в Российской Федерации.
В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации по состоянию на 1.05.2023; объявления Банка России.