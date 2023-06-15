С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Сбербанк с 1 июля изменит номер оповещения для корпоративных клиентов по смс на 0321, а для коммуникаций с физлицами будет по-прежнему использоваться 900, сообщает пресс-служба кредитной организации. Сбербанк запустил переводы для физических лиц в Индию

"С 1 июля 2023 года все смс-сообщения для корпоративных клиентов "Сбера" будут приходить с номера 0321, а номер 900 будет использоваться только для коммуникаций с физическими лицами. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщила пресс-служба Сбербанка", — говорится в сообщении.

Раньше смс для бизнеса поступали с номера 900 и из-за этого смешивались с сообщениями для частных клиентов, что усложняло работу с ними, поясняет пресс-служба. Теперь 0321 становится единым номером для коммуникаций с индивидуальными предпринимателями и юрлицами.

С номера 0321 будут приходить сервисные уведомления и сообщения, отправленные консультантами во время беседы: адреса и режим работы отделений и банкоматов, список документов для открытия счёта, памятки по использованию банковских сервисов, информация по тарифам, статусы обращений и многое другое, уточняет пресс-служба

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.