С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Сбербанк с июля принял решение увеличить зарплаты сотрудникам на 10%, сообщил глава кредитной организации Герман Греф в кулуарах Делового завтрака Сбербанка на ПМЭФ.
"Что касается индексации, прошлый год был очень тяжелым. Мы в том числе сильно экономили на зарплатах… В этом году мы приняли решение восстановить индексацию: у нас на 10% с 1 июля введена индексация заработных плат сотрудников", — сказал он журналистам.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/banks/20230616/840845810.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.