С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Сбербанк с июля принял решение увеличить зарплаты сотрудникам на 10%, сообщил глава кредитной организации Герман Греф в кулуарах Делового завтрака Сбербанка на ПМЭФ. Раскрыта доля компаний, повысивших расходы на зарплаты сотрудников

"Что касается индексации, прошлый год был очень тяжелым. Мы в том числе сильно экономили на зарплатах… В этом году мы приняли решение восстановить индексацию: у нас на 10% с 1 июля введена индексация заработных плат сотрудников", — сказал он журналистам.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.