С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ждет нормальный финансовый результат у банка по итогам текущего года. "Аэрофлот" планирует выйти на положительный финрезультат в 2022 году

"Я надеюсь, что в этом году у нас будут нормальные финансовые результаты", — сказал он журналистам в кулуарах Делового завтрака Сбербанка на ПМЭФ.

Директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов в мае говорил, что банк с высокой вероятностью по итогам года получит чистую прибыль выше докризисного уровня.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.