2023-06-16T10:00:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20230616/840845864.html
Греф назвал ожидаемый финрезультат Сбербанка в 2023 году
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ждет нормальный финансовый результат у банка по итогам текущего года. "Я надеюсь, что в этом году у нас будут нормальные финансовые... ПРАЙМ, 16.06.2023
банки, финансы, новости, сбербанк, финансовые результаты, герман греф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ждет нормальный финансовый результат у банка по итогам текущего года.
"Я надеюсь, что в этом году у нас будут нормальные финансовые результаты", — сказал он журналистам в кулуарах Делового завтрака Сбербанка на ПМЭФ.
Директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов в мае говорил, что банк с высокой вероятностью по итогам года получит чистую прибыль выше докризисного уровня.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.