СБЕРБАНК ВИДИТ ОЧЕНЬ АКТИВНОЕ РАСШИРЕНИЕ СВОЕЙ АКЦИОНЕРНОЙ БАЗЫ ЗА СЧЕТ ФИЗЛИЦ — ГРЕФ НА ПМЭФ
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Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20230616/840845893.html
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