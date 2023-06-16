С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Сбербанк сохранит свою дивидендную политику, по-прежнему ориентируется на выплату 50% чистой прибыли по МСФО при достаточности капитала первого уровня от 12,5%, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Глава ВТБ назвал выплату дивидендов за 2023 год проблематичной

Согласно дивидендной политике Сбербанка, банк выплачивает не менее 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов при удержании комфортного уровня достаточности капитала — не ниже 12,5%.

"Мы планируем сохранить нашу дивидендную политику. В нашей среднесрочной стратегии мы записали, что ориентируемся на 50% чистой прибыли", — сказал он журналистам в кулуарах Делового завтрака Сбербанка на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.