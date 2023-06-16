С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. ВТБ назвал мотивы открытия представительства в Иране, среди них — изучить практику работы государства в условиях ограничений, рассказал заместитель президента – председателя правления банка Анатолий Печатников. В Иране ждут разблокировки валютных ресурсов в ближайшие недели

"Основные наши мотивы открытия представительства в Иране — это прежде всего изучение их практики работы в условиях ограничений, потому что эта страна достаточно длительный период времени находится в схожей ситуации с точки зрения международных ограничений", — сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Нам действительно представлял большой интерес посмотреть, как у них организован финансовый рынок, как организован банковский рынок, применяются ли практики партнерского финансирования внутри Ирана, и как функционирует система расчетов, в том числе международных", — продолжил он.

"Нам нужно взаимодействие с иранским правительством и бизнесом, потому что международная торговля с этим государством была и развивается", — отметил он.

По его словам, пока представительство небольшое, там работает несколько человек. "Практических сделок мы пока не заключили с коллегами из Ирана, но, я думаю, как раз конец этого года — начало следующего, потому что там есть большие транспортные программы, большие программы обустройства портов", — сказал он.

"Пока планов открытия филиала у нас нет, тем более пока нет планов создания банка, потому что для этого должны сложиться определенные экономические условия", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.