ЦБ назвал число банков, запустивших международные переводы в СБП
Зампред ЦБ Скоробогатова: 14 банков из трех стран запустили международные переводы в СБП
Читать 1prime.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Уже 14 банков из трех стран запустили международные переводы в Системе быстрых платежей (СБП), заявила в ходе ПМЭФ первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
"Например, 14 банков с трех стран сейчас уже запустили с нами работу по СБП. Это когда наши граждане могут перевести в эти три страны, и в скором времени будет задействован обратный механизм", — сказала она.
Доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ по итогам года достигнет 83-84%, добавила Скоробогатова.
"На горизонте пять лет мы с вами будем свидетелями того, как платежная инфраструктура международная переходит со SWIFT на интеграции национальных цифровых валют. Абсолютно точно на горизонте пяти лет будут уже реальные интеграции между крупными странами", — сказала она.
"Параллельно мы сейчас обсуждаем с несколькими странами, теми, которые тоже делают свои национальные цифровые валюты, как нам эту интеграцию построить. В этом случае SWIFT не задействован", — отметила зампред регулятора.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/banks/20230616/840848752.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.