С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Уже 14 банков из трех стран запустили международные переводы в Системе быстрых платежей (СБП), заявила в ходе ПМЭФ первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Росбанк тестирует переводы в СБП между пятью странами ЕАЭС

"Например, 14 банков с трех стран сейчас уже запустили с нами работу по СБП. Это когда наши граждане могут перевести в эти три страны, и в скором времени будет задействован обратный механизм", — сказала она.

Доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ по итогам года достигнет 83-84%, добавила Скоробогатова.

"На горизонте пять лет мы с вами будем свидетелями того, как платежная инфраструктура международная переходит со SWIFT на интеграции национальных цифровых валют. Абсолютно точно на горизонте пяти лет будут уже реальные интеграции между крупными странами", — сказала она.

"Параллельно мы сейчас обсуждаем с несколькими странами, теми, которые тоже делают свои национальные цифровые валюты, как нам эту интеграцию построить. В этом случае SWIFT не задействован", — отметила зампред регулятора.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.