МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Совкомбанк в ближайшие годы прогнозирует беспрецедентный рост количества IPO на российском рынке, заявил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский в рамках ПМЭФ.

Причина этой парадоксальной, на первый взгляд, ситуации в том, что собственники компаний долгое время ждали выхода на международные IPO, а также продажи стратегическим — чаще западным инвесторам.

«Эти возможности уходят. Соответственно, поколение больших компаний, которые развивались ранее, начнут искать возможности выхода, и они будут сфокусированы только на публичных размещениях. Других альтернатив будет крайне мало», — считает Хотимский.

В этой ситуации собственники компаний поступят, как ранее поступали успешные компании — начнут размещать небольшие пакеты по очень привлекательной цене. «Ранние инвесторы зарабатывают колоссальные деньги. Сформируется определенная репутация, которая дальше увеличит этот рынок с ростом капитализации и постепенным добавлением за счет SPO и выхода во free float определенных акций", — пояснил он.

Превращение неликвидных активов в ликвидные послужит стимулом для сотрудников, которые работают в компании. Параллельно с этим собственник решает свою задачу — ощущение ликвидности улучшает возможности по оперированию ценностью своего бизнеса.

«Мы видим большой запрос у эмитентов подарить часть своего состояния ранним инвесторам дешево, потому что цены абсурдно низкие на рынке», — отметил Хотимский. По его словам, у банка есть запрос от сотрудников на мотивацию через инструменты акционерного капитала, и это будет осуществлено. Доходности на новых размещениях в 2024 —2025 годах будут колоссальными, и Совкомбанк непременно примет участие в этом процессе.