С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Копирование чужого опыта жизни под санкциями не подходит России: прятаться не стоит, следует развиваться и становиться более сильными и инновационными, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая на ПМЭФ. ВТБ раскрыл цели открытия представительства в Иране

Глава Промсвязьбанка Петр Фрадков отметил, что в Иране, который уже несколько десятилетий живет под санкциями, реализуется модель "сопротивления", предполагающая долгий путь адаптации к санкциям. "Мы же приняли модель "преодоления" сразу. Мы в хорошем смысле забыли слово "санкции": было — не было, не знаем ничего, новая реальность. Это концептуально другой подход", — указал он.

"Я разделяю позицию, что тема кого-то копировать, кто жил под санкциями, точно не наша. Во-первых, мы не собираемся носить платки. Мы даже не готовы на эту тему разговаривать", — заметила Скоробогатова.

"Во-вторых, вопрос не в том, как спрятаться или что-то придумать. Вопрос в том, как быть такими сильными и инновационными, чтобы с тобой не только считались, но с тобой хотели работать даже в таких сложных условиях", — добавила она.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в ответ пошутил, что Скоробогатовой пойдет платок.

Ранее в пятницу Скоробогатова заявила, что Россия по итогам прошлого года вошла в 11% стран мира, обладающих всеми элементами суверенитета в сфере платежей — своей платежной системой, системой быстрых переводов и цифровой валютой.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.