С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил повысить сумму страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1,4 миллиона до 10 миллионов рублей. Минфин может увеличить платежи в бюджет с уходящих из России компаний

"Сумма должна быть увеличена, защищенная системой страхования. Например, до 10 миллионов рублей. Наверняка появятся те, кто заинтересуется такими вкладами", — заявил он о вкладах населения свыше трех лет, выступая на ПМЭФ.

В настоящее время все вклады населения (в том числе валютные) в банках-участниках системы страхования вкладов в пределах 1,4 миллиона рублей застрахованы соответствующим агентством (АСВ).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.