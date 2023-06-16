В Думе предложили повысить сумму страхового покрытия по вкладам
Аксаков предложил повысить страховое покрытие по долгосрочным вкладам до 10 миллионов рублей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил повысить сумму страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1,4 миллиона до 10 миллионов рублей.
"Сумма должна быть увеличена, защищенная системой страхования. Например, до 10 миллионов рублей. Наверняка появятся те, кто заинтересуется такими вкладами", — заявил он о вкладах населения свыше трех лет, выступая на ПМЭФ.
В настоящее время все вклады населения (в том числе валютные) в банках-участниках системы страхования вкладов в пределах 1,4 миллиона рублей застрахованы соответствующим агентством (АСВ).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/banks/20230616/840851331.html
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