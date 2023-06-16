МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Сбербанк закрыл сделку по продаже дочерней компании в Австрии, полностью уйдя с европейского банковского рынка, говорится в сообщении кредитной организации. СМИ сообщили о продаже немецкой "дочки" Silicon Valley Bank

"Группа Сбербанк объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG) австрийской компании, контролируемой Штефаном Зочлингом. Таким образом, Сбер полностью вышел с европейского банковского рынка", — сказано в сообщении.

Для осуществления сделки были получены все необходимые регуляторные одобрения.

"Продажа нашей европейский дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 миллионов лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах", — прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.