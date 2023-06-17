МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Лондонская межбанковская ставка предложения Libor с 30 июня прекращает рассчитываться для американского доллара, следует из заявления минфина США по итогам заседания правительственного комитета по надзору за финансовой стабильностью. Минфин может увеличить платежи в бюджет с уходящих из России компаний

"Совет обсудил запланированное на 30 июня прекращение (действия – прим. ред.) Libor для доллара США", — указано в материале ведомства.

Сообщается, что срок прекращения расчета лондонской межбанковской ставки рассматривался на протяжении некоторого время, однако эксперты совета ожидают, что участники рынка "будут операционно готовы и сообщат клиентам и контрагентам об изменении для того, чтобы избежать рыночных сбоев".

Ставка Libor (лондонская межбанковская ставка предложения) служит ориентиром для определения процентных ставок межбанковских кредитов на финансовом рынке, рассчитываясь по пяти резервным валютам, включая доллар, британский фунт, евро, иену и швейцарский франк.

30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о замене в законодательстве ставки Libor на специальную ставку Банка России.