С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Крымский РНКБ намерен по итогам текущего года заработать чистую прибыль не менее результата за 2022 год, который составил 9,1 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава кредитной организации Михаил Якунин. В ЕЦБ испугались за евро из-за использования прибыли от российских активов

Согласно данным банка, его чистая прибыль по итогам прошлого года составила 9,1 миллиарда рублей.

"Мы стабильно сохраняем уровень прибыльности бизнеса, это является частью нашей долгосрочной стратегии. По итогам 2023 года мы планируем получить прибыль в размере не менее результатов прошлого года", — сказал Якунин в интервью в кулуарах ПМЭФ.

Банкир добавил, что по результатам работы за пять месяцев 2023 года РНКБ получил прибыль в размере 2,4 миллиарда рублей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.