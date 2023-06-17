С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Спрос на ипотечное кредитование в Крыму восстанавливается по сравнению с прошлым годом: в этом году выдачи РНКБ увеличились в 1,6 раза — до 13,5 миллиарда рублей, а по итогам года достигнут 30 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости глава кредитной организации Михаил Якунин в кулуарах ПМЭФ. ЦБ рассмотрит возможность ограничений на выдачу ипотеки

"Мы отмечаем восстановление спроса на ипотечное кредитование по сравнению с прошлым годом. С начала 2023 года РНКБ выдал 13,5 миллиарда рублей ипотечных кредитов, что превышает аналогичные показатели прошлого года на 64%", — прокомментировал он вопрос об ипотеке в Крыму.

По словам главы РНКБ, с начала года ипотечный портфель банка увеличился на 11%, превысив 72 миллиарда рублей.

"При отсутствии новых внешних негативных факторов, ипотечный портфель банка может превысить 80 миллиардов рублей, а объем выдач в 2023 году — 30 миллиардов рублей", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.