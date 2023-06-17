С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Российские банки с базовой лицензией сталкиваются со сложностями с открытием корреспондентских счетов в зарубежных кредитных организациях, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сбербанк ушел с банковского рынка Европы

"Банкиры говорят о том, что не просто идет процесс… Во-первых, договариваться непросто. И операции проводить тоже не всегда просто, то есть они сталкиваются с непростым отношением", — ответил он на соответствующий вопрос.

При этом он добавил, что есть такие банки, которые очень активно взаимодействуют с дружественными странами.

"И действительно работа у них идет, потому что, в том числе это интересно и банкам с другой стороны, иностранцам", — добавил Аксаков.

Небольшие банки в России в первой половине 2022 года столкнулись с существенными проблемами при проведении расчетов в иностранных валютах, поскольку крупные игроки, через которых они осуществляли такие операции, оказались под санкциями коллективного Запада. В связи с этим банкам с базовой лицензией дали возможность до 2024 года самостоятельно выходить на зарубежные финансовые организации. Соответствующий закон вступил в силу 25 июля 2022 года.

Аксаков ранее заявлял, что "такую норму нужно сделать постоянно действующей". Банк России поддерживает это предложение. В начале июня Банк России сообщал, что 18 российских кредитных организаций с базовой лицензией открыли счета в банках-нерезидентах. По состоянию на 1 мая, в России 100 банков с базовой лицензией.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 17 июня в 11.00 мск.