С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Количество платежей офлайн в Крыму за последние пять лет сократилось втрое, в обозримой перспективе вполне можно достичь цели по отказу от наличных на 99%, рассказал в интервью РИА Новости глава кредитной организации Михаил Якунин в кулуарах ПМЭФ. "Тинькофф" ввел комиссию за внесение наличных долларов и евро

"За последние пять лет количество платежей в кассах у нас сократилось втрое. В РНКБ уже 97% операций физических лиц проводится через цифровые каналы. В корпоративном сегменте данный показатель уже несколько лет находится на уровне 97‑99%", — прокомментировал он ситуацию с платежами в Крыму.

Якунин подчеркнул, что по доле цифровых операций среди всех платежей банк уже весьма близок к уровню 99%. "Поэтому, на наш взгляд, такая цель вполне достижима", — ответил он на вопрос о том, получится ли в обозримой перспективе отказаться от наличных на 99%.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.