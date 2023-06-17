МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Сбой произошел в сервисах Московского кредитного банка в субботу, рассказал корреспондент РИА Новости. Работу приложения Райффайзенбанка восстановили после сбоя

Отмечается, что мобильное приложение кредитной организации зависает после ввода пароля. Кроме того, при попытке оплаты картой терминал показывает сообщение "банк недоступен".

МБК пока не комментировал РИА Новости ситуацию.

Московский кредитный банк появился на отечественном рынке в 1992 году. Организация предоставляет полный перечень услуг физическим и юридическим лицам.