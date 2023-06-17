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2023
https://1prime.ru/banks/20230617/840864978.html
Сбой произошел в работе сервисов МКБ
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Сбой произошел в сервисах Московского кредитного банка в субботу, рассказал корреспондент РИА Новости. Отмечается, что мобильное приложение кредитной организации зависает после... ПРАЙМ, 17.06.2023
банки, финансы, технологии, новости, сбой, мкб, сервис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Сбой произошел в сервисах Московского кредитного банка в субботу, рассказал корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что мобильное приложение кредитной организации зависает после ввода пароля. Кроме того, при попытке оплаты картой терминал показывает сообщение "банк недоступен".
МБК пока не комментировал РИА Новости ситуацию.
Московский кредитный банк появился на отечественном рынке в 1992 году. Организация предоставляет полный перечень услуг физическим и юридическим лицам.