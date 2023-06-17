МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Работа сервисов Московского кредитного банка восстановлена после сбоя, который произошел в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. Сбой произошел в работе сервисов МКБ

"Работа сервисов МКБ, в том числе оплата картами, в настоящее время восстановлена", — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что клиенты могут совершать операции в обычном режиме.

Ранее в субботу в работе сервисов Московского кредитного банка произошел сбой: не получалось зайти в мобильное приложение, не проходили платежи по карте.

МКБ работает на российском рынке банковских услуг с 1992 года. Банк предоставляет полный перечень услуг для корпоративных клиентов и для частных лиц. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля 2022 года занимал восьмое место в банковской системе РФ с активами в размере 3,5 триллиона рублей. Чистая прибыль МКБ по МСФО за 2022 год упала в 3,5 раза и составила 7,467 миллиарда рублей.