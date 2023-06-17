МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Главы крупнейших британских банков в письме премьер-министру Великобритании Риши Сунаку заявили, что правительство должно заставить крупные технологические компании взять на себя часть финансового бремени, вызванного онлайн-мошенничеством, сообщает телеканал Sky News. "РТК-Солар" отразила каскад кибератак на ПМЭФ

Телеканал получил письмо премьеру от 6 июня, подписанное руководителями девяти банков-кредиторов, в частности, Barclays, NatWest и Nationwide, в котором они предостерегают главу правительства, что Великобритания стала "горячей точкой мира для осуществления афер и мошенничества". Руководители считают, что онлайн-мошенничество подрывает доверие международных инвесторов к экономике Великобритании.

"Технологические, телекоммуникационные компании, а также социальные сети должны нести ответственность за пресечение мошенничества на уровне источника и содействие возврату средств, когда их платформы используются для обмана невинных жертв", — говорится в документе.

По мнению руководителей банков, меры, предусмотренные национальной стратегией по борьбе с мошенничеством, недостаточны, учитывая масштаб кризиса. По их оценкам, в прошлом году мошенники ежедневно крали у британских потребителей 2,3 тысячи фунтов стерлингов (около 2,9 тысячи долларов США).

В письме также якобы содержится информация о том, что банки рассмотрят возможность принятия дальнейших мер, чтобы защитить клиентов, не прибегая к более масштабному вмешательству правительства, в частности, с помощью замедления темпов осуществления платежей.

Кроме того, согласно письму, банки также просят Сунака, чтобы регулярно публиковались данные о масштабах мошенничества на платформах крупных технологических компаний.