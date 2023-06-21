МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Сенаторы Совфеда предложат правительству РФ совместно с Центробанком проработать возможность идентификации клиентов банков с использованием видеоконференцсвязи, сказано в проекте постановления палаты по итогам "правительственного часа" с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Выдачи ипотеки в России в 2023 году будут рекордными, заявил банкир

Она выступит в Совете Федерации в среду.

Среди предложений сенаторов "совершенствование законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части закрепления возможности установления в рамках экспериментального правового режима специального регулирования, позволяющего проводить идентификацию клиента с использованием технологии видеоконференцсвязи", — говорится в проекте, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Законодатели предлагают ввести "страхование гражданской ответственности владельцев объектов массового пребывания граждан, включая частные учреждения, занимающиеся вопросами социального обеспечения".

Еще одна инициатива сенаторов — предоставление акционерам (участникам) кредитных организаций и отдельных некредитных финансовых организаций "права использовать денежные средства в иностранных валютах, перечень которых устанавливается Центральным банком, для оплаты акций (долей) указанных участников финансового рынка". Банкир объяснил, почему российские банки ждут в 2023 году рекордную прибыль

В Совфеде предлагают рассмотреть возможность формирования правовых основ деятельности администраторов индикаторов на финансовом и товарном рынках; создания регуляторных условий для развития организованных торгов товарами на базе лицензии торговой системы, выдаваемой Центральным банком. Среди предложений Совфеда также "развитие инструментов долгосрочного накопительного страхования жизни… со схожими инструментами долгосрочных сбережений граждан".

Кроме того, сенаторы предлагают создавать условия для открытия кредитными организациями из дружественных стран своих филиалов в России

"Принять меры, направленные на обеспечение условий, позволяющих кредитным организациям дружественных стран открывать свои филиалы на территории Российской Федерации, в целях расширения возможностей привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику, а также преодоления ограничений в части проведения трансграничных расчетов", — говорится в проекте.

Также кабмину предлагается рассмотреть вопрос о "повышении доступности финансирования для технологичных организаций, в том числе содействующих обеспечению технологического суверенитета и структурной адаптации экономики".