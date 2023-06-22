Deutsche Bank хочет сократить каждого десятого сотрудника, пишет СМИ
Deutsche Bank планирует сократить 10 процентов своего штата в ФРГ по обслуживанию физлиц
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank планирует сократить 10% своего штата в Германии по обслуживанию физлиц, численность которого составляет 17 тысяч сотрудников, передает агентство Рейтер со слов источника.
"Deutsche Bank планирует сократить 10% из своих 17 тысяч рабочих мест в розничной торговле Германии в течение следующих нескольких лет", — пишет Рейтер со слов источника.
Сокращение находится на стадии планирования и все еще подлежит обсуждению с профсоюзами и представителями рабочих, сказал источник, добавив, что банк будет увеличивать штат в одних областях и сокращать — в других.
Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. Штат банка по состоянию на 31 декабря 2022 года составлял 84,93 тысячи сотрудников.
https://1prime.ru/banks/20230622/840902031.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.