МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank планирует сократить 10% своего штата в Германии по обслуживанию физлиц, численность которого составляет 17 тысяч сотрудников, передает агентство Рейтер со слов источника. Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне новостей из США

"Deutsche Bank планирует сократить 10% из своих 17 тысяч рабочих мест в розничной торговле Германии в течение следующих нескольких лет", — пишет Рейтер со слов источника.

Сокращение находится на стадии планирования и все еще подлежит обсуждению с профсоюзами и представителями рабочих, сказал источник, добавив, что банк будет увеличивать штат в одних областях и сокращать — в других.

Deutsche Bank — крупнейший по размеру активов банк Германии, основан в 1870 году. Штат банка по состоянию на 31 декабря 2022 года составлял 84,93 тысячи сотрудников.