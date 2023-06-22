МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российские банки в мае нарастили чистую прибыль до 273 миллиардов рублей, что больше результата месяцем ранее на 21,9%, говорится в материалах ЦБ. В России предложили обязать банки блокировать списания за онлайн-сервисы

"Чистая прибыль сектора в мае составила 273 миллиарда рублей (доходность на капитал в годовом выражении – 25,9%), что почти на четверть выше результата апреля (224 миллиарда рублей). За пять месяцев 2023 года сектор заработал уже 1,4 триллиона рублей", — сказано в документе.

Отмечается, что прибыль поддержали меньшие отчисления в резервы (-25% к апрелю), а также рост основных доходов (чистого процентного дохода на 5%, чистого комиссионного дохода на 8%) на фоне расширения бизнеса. При этом доходы банков от валютной переоценки существенно сократились, составив в мае 16 миллиардов рублей против 82 миллиардов рублей в апреле, так как курс рубля в прошлом месяце практически не изменился.

Количество прибыльных банков в мае выросло до 237 по сравнению с 230 в апреле. По итогам января-мая количество прибыльных банков составило 268 с долей в активах сектора в 98%.