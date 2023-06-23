МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Шесть крупнейших российских банков за последний месяц увеличили проценты по вкладам в юанях, пишут "Известия". Доля юаня в платежах через SWIFT достигла максимума с января 2022 года

Ставки по депозитам в китайской валюте в конце мая подняли "Сбер" и ГПБ, в начале июня — ВТБ и МБК, также их повысили в "Открытии" и Альфа-банке.

Центробанк объяснил действия финансовых организаций стремлением нарастить кредитование в юанях.

"Сбербанк несколько раз в этом году повысил доходность вклада в юанях, чтобы предоставить своим клиентам удобный инструмент для диверсификации накоплений. Интерес к китайской валюте постепенно растет, объем средств клиентов в юанях с начала 2023 года увеличился на 60 процентов", — сообщили в пресс-службе "Сбера".

"Сбер" поднял проценты по юаневым вкладам на сроки от месяца до трех лет с диапазона 1,1–2,92 процента до 1,1–3 процента, сообщили в call-центре кредитной организации.

Альфа-банк увеличил ставки по депозитам в китайской валюте с диапазона 2,6–3,85 процента до 2,95–4,24 процента.

В МКБ проценты достигли диапазона 2,8–3,5 процента, а в ВТБ — уровня 2,76–3,35 процента, рассказали в их call-центрах. "Открытие" с 13 июня также повысило проценты по всем юаневым депозитам до 2,8 процента. Также ГПБ увеличил максимальную ставку по ставкам в китайской валюте до 2,5 процента. "Сбер" повысил проценты по вкладам в юанях на три и шесть месяцев до 2,6 процента.

Как отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский, интерес россиян к китайской валюте постепенно растет. По его словам, уже сейчас каждый десятый житель России, делающий сбережения, готов перевести часть накоплений в юани. При этом ставку на доллар делает лишь пять процентов россиян.