МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. ЕС ввел санкции против "Международного Расчетного Банка" и банка "Центр международных расчетов".
Согласно данным, опубликованным в пятницу в официальном журнале, в список новых антироссийских санкций вошли два банка — "Международный Расчетный Банк" и ЦМРБанк ("Центр международных расчетов"). В причинах включения в список указано, что оба этих банка действуют в новых российских регионах и таким образом оказывают поддержку якобы нарушению территориальной целостности Украины.
Санкции вступают в силу после их публикации в официальном журнале.
https://1prime.ru/banks/20230623/840909618.html
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