МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. ЕС ввел санкции против "Международного Расчетного Банка" и банка "Центр международных расчетов". Фон дер Ляйен отметила сложности в принятии новых антироссийских санкций

Согласно данным, опубликованным в пятницу в официальном журнале, в список новых антироссийских санкций вошли два банка — "Международный Расчетный Банк" и ЦМРБанк ("Центр международных расчетов"). В причинах включения в список указано, что оба этих банка действуют в новых российских регионах и таким образом оказывают поддержку якобы нарушению территориальной целостности Украины.

Санкции вступают в силу после их публикации в официальном журнале.