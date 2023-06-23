МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку придется продолжить повышение ставок в июле в целях борьбы с инфляцией, но после этого траектория ставок по-прежнему неясна. Об этом в пятницу сказал член Управляющего совета ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос. МВФ рассказал, что нужно еврозоне для увеличения роста экономики

"Мы прошли еще не весь путь, и нам придется вновь повышать ставки в июле. Однако невозможно прогнозировать решения после этого", — сказал Де Кос на конференции в Сантандере.

На прошлой неделе ЕЦБ повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, но, что более важно, повысил прогноз инфляции, согласно которому цены продолжат расти до 2025 года включительно до уровней, которые президент ЕЦБ Кристин Лагард назвала "неприемлемыми".