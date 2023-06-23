МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Банк России с 17 июля разделит функционал по противодействию недобросовестным практикам между несколькими департаментами, а с октября будет упразднена единая структура, занимающаяся сейчас этим вопросом, следует из сообщения регулятора. ЦБ предложил изменить требования к стресс-тестированию НПФ

"С 17 июля 2023 года Банк России консолидирует функционал по противодействию нелегальной деятельности и ограничению применения недобросовестных практик поведения в профильных департаментах. Такое решение принято советом директоров Банка России", — пишет регулятор.

Так, департаменту инфраструктуры финансового рынка будут переданы функции противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Консолидация функций надзора за биржевыми торгами и обращением финансовых инструментов с выявлением недобросовестных практик будет способствовать более эффективному развитию рынка.

При этом департамент микрофинансового рынка будет заниматься противодействием нелегальной деятельности и финансовым пирамидам. Он продолжит работу по мониторингу и пресечению таких схем для защиты потребителей.

"Департамент противодействия недобросовестным практикам будет упразднен в структуре регулятора с 1 октября 2023 года", — говорится в сообщении. Сейчас этот департамент возглавляет Валерий Лях, о его дальнейших планах в релизе не говорится.