ЦБ разделит функционал по борьбе с "серыми" практиками между департаментами, ликвидировав единый
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Банк России с 17 июля разделит функционал по противодействию недобросовестным практикам между несколькими департаментами, а с октября будет упразднена единая структура, занимающаяся сейчас этим вопросом, следует из сообщения регулятора.
"С 17 июля 2023 года Банк России консолидирует функционал по противодействию нелегальной деятельности и ограничению применения недобросовестных практик поведения в профильных департаментах. Такое решение принято советом директоров Банка России", — пишет регулятор.
Так, департаменту инфраструктуры финансового рынка будут переданы функции противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Консолидация функций надзора за биржевыми торгами и обращением финансовых инструментов с выявлением недобросовестных практик будет способствовать более эффективному развитию рынка.
При этом департамент микрофинансового рынка будет заниматься противодействием нелегальной деятельности и финансовым пирамидам. Он продолжит работу по мониторингу и пресечению таких схем для защиты потребителей.
"Департамент противодействия недобросовестным практикам будет упразднен в структуре регулятора с 1 октября 2023 года", — говорится в сообщении. Сейчас этот департамент возглавляет Валерий Лях, о его дальнейших планах в релизе не говорится.
https://1prime.ru/banks/20230623/840911726.html