МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Крымский РНКБ работает в штатном режиме, повышенного спроса на снятие наличных и обмен валюты нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Глава РНКБ рассказал о возможности Крыма отказаться от наличных

"Банк РНКБ работает в штатном режиме, все офисы работают по расписанию, с учетом выходного дня. Повышенного спроса на снятие наличных и на обмен валюты на сегодняшний день банк не наблюдает", — заявили в банке.

РНКБ является крупнейшим крымским банком, также у него есть офисы в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас банк входит в группу ВТБ.