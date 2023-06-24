МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Газпромбанк в субботу работает в штатном режиме, не повышал курсы иностранной валюты для обмена, говорится в сообщении кредитной организации. Российские банки стали продавать доллар выше 90 рублей

"Газпромбанк работает в обычном режиме. Все операции в мобильном приложении и интернет-банке доступны клиентам без каких-либо ограничений", — отметили в банке.

Также в кредитной организации сообщили, что не повышали обменные курсы валют. "Мы опровергаем появившиеся сообщения о резком росте обменных курсов доллара и евро в отделениях банка: курсы обмена вышеупомянутых валют соответствуют рыночным значениям пятницы", — добавили там.

По данным сайта банка на 14.55 мск, доллар в банке можно было купить за 88,25 рубля, а евро — за 94,1 рубля. При этом еще утром на там сообщалось, что приобрести американскую валюту можно за 97,3 рубля, а евро — за 104,3 рубля.