МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме, повышенного спроса на наличные или иностранную валюту нет, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Газпромбанк опроверг повышение курсов валют

"Сбербанк и его офисы по всей стране работают в штатном режиме", — сказано в сообщении.

Отмечается, что повышенного спроса на снятие наличных или обмен валюты нет. "Кроме того, мы не фиксируем повышенного спроса клиентов на валютно-обменные операции, они находятся на уровне стандартных значений. Повышенного спроса на снятие наличных также нет, все операции в штатном режиме", — добавили в Сбербанке.

Ранее в субботу ряд крупнейших российских банков заявили о штатной работе. При этом в крымском РНКБ заявили РИА Новости, что также не видят повышенного спроса на валюту или наличные.