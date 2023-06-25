МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Банковский сервис ВТБ с 1 июля 2023 года переходит из мессенджера Telegram в социальную сеть "ВКонтакте", говорится в сообщении бота кредитной организации в Telegram "Помощник ВТБ". WhatsApp будет защищать пользователей по-новому

В январе ВТБ запустил работу онлайн-банка в Telegram. Банк планировал, что на начальном этапе клиентам будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. Затем предполагалось внедрить оплату по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между своими счетами и на свои карты в других банках, а также другие функции. Сообщалось, что к концу года будут доступны все повседневные банковские услуги и выпуск некоторых цифровых продуктов.

Впоследствии в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, и с 1 марта ряду организаций в России запрещено будет использовать его для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг. После этого ВТБ обращался в Роскомнадзор за разъяснениями относительно работы сервиса банка в этом мессенджере.

"Банк в Телеграме с 01 июля переходит во "ВКонтакте", — сообщает бот.

Отмечается, что на новой цифровой платформе банка будет "все то же самое", с прежним уровнем безопасности. "Вся конфиденциальная информация остается на серверах ВТБ", — уточняется в сообщении.

Чтобы использовать банк во "Вконтакте", нужно будет зайти в приложение соцсети, найти сообщество ВТБ и начать диалог с ботом, а затем нажать на кнопку "ВТБ Онлайн" и авторизоваться.