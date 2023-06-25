МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Отделения Сбербанка в Москве в этот понедельник будут работать в стандартном режиме рабочего дня, говорится в сообщении кредитной организации. У мошенников есть 140 сценариев для обмана россиян, заявили в Сбербанке

"В понедельник, 26 июня, несмотря на объявленный в столице нерабочий день, офисы "Сбера" в Москве будут работать в стандартном режиме понедельника, то есть рабочего дня", — прокомментировали в банке.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение объявить понедельник нерабочим днем, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

В Москве в субботу введен режим контртеррористической операции, в связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности.