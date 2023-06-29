МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Европейский центральный банк близок к тому, чтобы сделать паузу в повышении процентных ставок, чтобы не повредить экономике еврозоны, пребывающей в состоянии стагнации, сказал в среду член Управляющего совета ЕЦБ Марио Сентено. Рост банковского кредитования в еврозоне замедлился в мае

В интервью RTP он отметил, что ЕЦБ "необходимо соблюдать осторожность, чтобы воздействие повышения процентных ставок на экономику не оказалось выше минимума, необходимого для контроля над ценами".

"Мы приближаемся к моменту, когда в ужесточении денежно-кредитной политики может быть сделана пауза, мы очень близки", — сказал Сентено, добавив, что для любого центрального банка очень важно не переусердствовать.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард в среду укрепила рыночные ожидания девятого подряд повышения процентных ставок еврозоны в июле.

За последний год ЕЦБ поднимал процентные ставки на каждом из заседаний. В результате депозитная ставка была повышена до 3,5%. Представители банка неоднократно обещали продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы побороть инфляций, по-прежнему втрое превышающую целевой уровень 2%.