МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Повышенный спрос на юани характерен для российского рынка в конце квартала, при этом российские банки располагают достаточной юаневой ликвидностью, чтобы совершать платежи, заявили РИА Новости в пресс-службе ЦБ. ЦБ начал публиковать статистику по облигациям сектора устойчивого развития

Банк России после длительного перерыва 29 июня вновь начал продавать юани в рамках операций "валютный своп": объем операций составил 9,4 миллиарда рублей, что говорит о дефиците китайской валюты на рынке, ранее поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

"В период окончания квартала для российского рынка характерен несколько повышенный спрос на юани. Он наблюдался также в конце декабря прошлого года и в конце первого квартала этого года. С началом нового квартала избыточный спрос на заимствования юаней исчерпывался", — прокомментировал регулятор.

Тем не менее, подчеркнули в ЦБ, лимит по сделкам своп в юанях выбирался в периоды пикового спроса менее чем наполовину.

"В целом банки располагают достаточной юаневой ликвидностью, чтобы совершать платежи. Юани поступают на российский рынок через канал внешней торговли, его доля в структуре экспорта и импорта растет", — заключили в Банке России.