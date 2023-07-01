МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Банк России с 1 июля продлевает до конца 2023 года право банков не раскрывать чувствительную информацию, но с небольшими модификациями, раскрывающими часть данных. Пенсии, микрозаймы и налоги: что изменится в жизни россиян с 1 июля

Кредитные организации теперь имеют право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию до 31 декабря 2023 года. Ранее ЦБ заявлял, что допускает продление ограничений и на 2024 год.

Однако с 1 июля 2023 года банки и другие организации будут раскрывать информацию о факте реорганизации, а также частично информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.

Кроме того, 30 июня истек срок, в течение которого организации, обязанные раскрывать консолидированную финансовую отчетность (МСФО) за 2022 год и первый квартал 2023 года, были вправе отказаться от такого раскрытия.

В марте прошлого года Банк России принял решение временно сократить объем публикации отчетности кредитных организаций. Так, банки не должны были публиковать финансовую отчетность по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней. В конце ноября в ЦБ заявили, что банки начнут раскрывать финансовую отчетность в ограниченном формате с 1 января, что они и делали в первом полугодии.

При этом банки по-прежнему вправе не раскрывать данные о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, о контролирующих лицах, а также полную информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность, в случае слияния, присоединения и преобразования. Сам регулятор не будет публиковать такую информацию на своем официальном сайте.