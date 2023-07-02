МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Банк России со 2 июля вновь начинает применять меры к микрофинансовым саморегулируемым организациям (СРО) за неисполнение требований о проверках. Банк России с июля ужесточает лимиты на выдачу потребкредитов и микрозаймов

В 2022 году в условиях нестабильной экономической ситуации было введено послабление для СРО. Оно предусматривало неприменение мер за нарушение требований об обязательной проверке членов саморегулируемых организаций, объединяющих микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

"СРО за период действия послабления сумели адаптировать свои контрольные функции под текущую ситуацию и могут соблюсти требования о проведении плановых проверок своих членов", — прокомментировали РИА Новости в ЦБ РФ.

В объединении микрофинансовых организаций СРО "МиР" тоже не видят необходимость в продлении этой меры. "Сейчас ситуация стабилизировалась… Более того, сами СРО не рассчитывали на продление, поэтому решение ЦБ логично и ожидаемо", — прокомментировала РИА Новости директор СРО "МиР" Елена Стратьева.

Что касается самого объединения, то послабление не повлияло на подход СРО к контрольно-надзорной деятельности. "Мы проводили проверочные работы, исходя из принципов риск-ориентированного надзора и учитывая текущую ситуацию в компании в каждом конкретном случае, стараясь нивелировать излишнюю надзорную нагрузку на бизнес", — добавила Стратьева.