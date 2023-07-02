МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Центробанки стали чаще скрывать структуру своих международных резервов: по итогам первого квартала доля "нераспределенных" валютных резервов выросла до максимальных с середины 2018 года 7,38%, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда. Доля евро в валютных резервах центробанков вновь упала ниже 20 процентов

Согласно данным организации, доля нераспределенных по валютам резервов начала расти еще в четвертом квартале 2021 года — до 6,73% с 6,66%, при этом уже в первом квартале 2022 года доля увеличилась до 6,87%, а к концу прошлого года достигла 7,35%.

По итогам первых трех месяцев текущего года темп роста "скрытых" резервов замедлился — их доля выросла до 7,38%, достигнув максимума с июня 2018 года.

Главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах пояснил РИА Новости, что такая динамика нераспределенных по валютам резервов связана с участившимися введениями санкций, добавив, что "открытость вышла из моды".

Объем валютных резервов центробанков по итогам первого квартала 2023 года увеличился на 1,05% — до 12,039 триллиона долларов, при этом "нераспределенные" резервы росли быстрее — на 1,5%, достигнув по итогам квартала 889,1 миллиарда долларов.