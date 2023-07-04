Эксперт Пермяков: банк может отказать в выдаче наличных, если заподозрит криминал
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Клиент российского банка может столкнуться с трудностями в получении наличных, если у банка будут сомнения в законности совершаемой операции: банк в таком случае может запросить у клиента дополнительную информацию, и если для того есть причины, отказать в выдаче наличных, либо выдать их позже, рассказал РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
"В России банк может отказать в выдаче наличных, если в действиях клиента есть криминальные признаки. Например, отмывание или принуждение к совершению операции", — отмечает эксперт.
"Тогда банк может запросить дополнительную информацию, чтобы понять происхождение средств на счете, проанализировать другие финансовые сделки клиента и, если для того есть достаточно весомые причины, отказать в выдаче наличных, либо выдать их позже, после завершения всех проверок", — добавляет Пермяков.
Относительно того, как банки различают подозрительные сделки, много информации засекречено, тем не менее ряд из них отражен в соответствующем приложении к положению Банка России, поясняет эксперт.
Данный перечень достаточно обширен. Например, проблемы могут возникнуть, если клиент отказывается предоставлять банку необходимые для проверки документы или если у банка имеются подозрения, что операция клиента связана с совершением преступления либо денежные средства, поступившие на счет клиента, получены в результате совершения преступления.
https://1prime.ru/banks/20230704/840987351.html