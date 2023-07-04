МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Клиент российского банка может столкнуться с трудностями в получении наличных, если у банка будут сомнения в законности совершаемой операции: банк в таком случае может запросить у клиента дополнительную информацию, и если для того есть причины, отказать в выдаче наличных, либо выдать их позже, рассказал РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Банки обязали проводить оплату электронными сертификатами по картам "Мир"

"В России банк может отказать в выдаче наличных, если в действиях клиента есть криминальные признаки. Например, отмывание или принуждение к совершению операции", — отмечает эксперт.

"Тогда банк может запросить дополнительную информацию, чтобы понять происхождение средств на счете, проанализировать другие финансовые сделки клиента и, если для того есть достаточно весомые причины, отказать в выдаче наличных, либо выдать их позже, после завершения всех проверок", — добавляет Пермяков.

Относительно того, как банки различают подозрительные сделки, много информации засекречено, тем не менее ряд из них отражен в соответствующем приложении к положению Банка России, поясняет эксперт.

Данный перечень достаточно обширен. Например, проблемы могут возникнуть, если клиент отказывается предоставлять банку необходимые для проверки документы или если у банка имеются подозрения, что операция клиента связана с совершением преступления либо денежные средства, поступившие на счет клиента, получены в результате совершения преступления.