МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Банкам следует вернуться к накоплению буферов капитала в объеме, который позволит противостоять возможным новым шокам, говорится в проекте доклада ЦБ РФ по антикризисным мерам, опубликованном для общественного обсуждения. Финансист объяснил, в каком случае банковская ячейка лучше вклада

"В ближайшие годы целесообразно вернуться к накоплению буферов капитала в объеме, который позволит сохранить достаточность капитала на случай реализации новых шоков. Для определения этого уровня банки могут проводить внутренние стресс-тесты, а Банк России – макропруденциальное стресс-тестирование. Кредитным организациям следует восстанавливать надбавки к капиталу по возможности с опережением графика Банка России", — сказано в документе.

В своем документе ЦБ проанализировал, как российский финансовый сектор пережил "три масштабных кризиса": в 2014–2015, 2020 и 2022 годах.

Наибольшее влияние регуляторных послаблений Банка России на норматив достаточности капитала банковского сектора наблюдалось в кризис 2022 года, что объясняется как его беспрецедентным масштабом, так и обширным пакетом предоставленных послаблений.

Регулятор напомнил, что самыми значительными мерами стали приостановка валютной переоценки, послабления в части кредитного риска, а также меры по роспуску макропруденциального буфера капитала. В 2022 году влияние послаблений на кредитование было максимальным среди кризисных эпизодов, причем по истечении шести месяцев от начала кризиса темпы роста кредитов стали превышать докризисные значения, подчеркнули в ЦБ.