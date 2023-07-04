МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 5 по 11 июля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 81 миллиард рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. Путин обсудит с правительством программу развития новых регионов

Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 28 июня по 4 июля, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 123 миллиарда рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 698 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 87 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,743 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 4 июля) в объеме 2,27 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.