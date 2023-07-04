БИШКЕК, 4 июл — ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров во вторник призвал страны Шанхайской организации сотрудничества к созданию банка ШОС и осуществлению взаиморасчетов между членами организации в национальных валютах. Переход на нацвалюты в торговле продолжается, заявила глава ЦБ

"Хотел бы отметить важность активизации экономического сотрудничества. К сожалению, в течение длительного времени мы не продвинулись в решении одного из наиболее важных, на наш взгляд, вопросов торгово-экономической составляющей нашей организации, а именно внедрения эффективных финансовых механизмов путем создания банка развития и фонда развития ШОС, перехода к расчетам в национальной валюте, что уже приобрело приоритетный характер в современных условиях", — заявил глава государства, выступая на саммите ШОС в режиме видеоконференции.

По словам Жапарова, две вышеупомянутые структуры должны оказывать содействие экономическому и социальному развитию государств ШОС и углублению регионального сотрудничества.

"Полагаю необходимым продолжить совместную работу по улучшению качества перевозок всеми видами транспорта на пространстве ШОС. Исхожу из того, что использование транзитного потенциала наших стран путем реализации совместных проектов в области транспорта, логистики и соответствующей базовой инфраструктуры, присоединение к действующим транспортным коридорам будет содействовать экономическому росту региона ШОС", — добавил лидер Киргизии.