МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Финансовый конгресс Банка России пройдет в Санкт-Петербурге 6–7 июля на Новой сцене Мариинского театра. Экономист считает, что ЦБ может поддержать рубль при росте доллара

Конгресс традиционно является одним из главных событий финансово-экономической сферы. В этом году основной темой мероприятия станет структурная перестройка экономики и финансовых рынков — этому вопросу посвящена пленарная дискуссия. В ней примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ Армении Мартын Галстян, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский и глава набсовета Московской биржи Сергей Швецов.

В программу включены 27 сессий, в том числе по регулированию банковского сектора и финансового рынка, денежно-кредитной политике, платежам, цифровом рубле и киберрисках. В них заявлены руководители крупнейших игроков российского финансового рынка и представители Банка России.

Первый конгресс в Санкт-Петербурге был проведен еще в 1992 году, а затем проходил каждый год до начала пандемии коронавируса. В 2020 году Банк России отменил конгресс, а в 2021 году решил провести его в онлайн-формате. В прошлом году он вновь не проводился.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.