МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Швейцарский национальный банк по-прежнему считает инфляцию в стране слишком высокой, заявила в интервью швейцарской газете Le Temps член правления регулятора Андреа Мехлер. В Швейцарии назвали условия для введения новых антироссийских санкций

"Нельзя исключать, что нам будет необходимо продолжить повышение процентных ставок", — сказала она.

В июне инфляция в Швейцарии замедлилась до 1,7%, согласно вышедшим в понедельник официальным данным, однако экономисты полагают, что ШНБ будет продолжать следовать нынешним курсом и поднимет процентные ставки как минимум еще один раз.

Рост индекса потребительских цен, опубликованного Федеральным бюро статистики Швейцарии, в июне был ниже майского значения 2,2% и ниже прогноза опрошенных Refinitiv экономистов 1,8%.

В июне инфляция впервые с января 2022 года вернулась к уровню ценовой стабильности, определяемому ШНБ как диапазон 0%-2%.

Между тем аналитики ожидают от центрального банка еще одного повышения процентных ставок на заседании в сентябре. На рынке вероятность того, что ключевая ставка будет увеличена еще на 25 базисных пунктов, до 2%, оценивается в 66%.