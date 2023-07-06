МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джо Уильямс в среду заявил, что центробанк принял правильное решение три недели назад, оставив процентные ставки без изменений. При этом он намекнул, что в какой-то момент центробанку вновь придется повысить ставки на фоне устойчивости экономики. В ФРС США считают целесообразным дальнейшее повышение ставки в 2023 году

"Нам еще предстоит много работы" для нахождения баланса предложения и спроса и снижения инфляции, сказал Уильямс на мероприятии, организованном федеральным резервным банком. По его словам, он будет "внимательно следить за макроданными" при обсуждении будущих шагов центробанка, но в настоящее время статистика поддерживает идею о том, что ФРС, по всей видимости, в какой-то момент придется повысить ставки.

Уильямс отказался сказать, считает ли он необходимым повышение ставки в июле, но отметил, что его администрация еще не начала работу, которая поможет ему решить, как действовать на следующем заседании.

По словам Уильямса, инфляция, по его мнению, слишком высока, хотя он признал, что ценовое давление ослабло.

"Меня не удовлетворяет" текущий уровень ценового давления, сказал Уильямс на мероприятии. Кроме того, по его мнению, спрос на рабочую силу остается сильным, а экономика "довольно успешно" справляется с повышением ставок.