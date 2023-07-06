Банковские депозиты в ЦБ выросли на 2,99 триллиона рублей
ЦБ: депозиты банков составили 2,99 триллиона рублей к четвергу, 6 июля
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МОСКВА, 6 июля- ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в четверг составили 2,988 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Депозиты банков по сравнению со средой выросли на 99,2 миллиарда рублей.
Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).
https://1prime.ru/banks/20230706/841015344.html
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