МОСКВА, 6 июля- ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в четверг составили 2,988 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. Банковские депозиты в ЦБ выросли к среде

Депозиты банков по сравнению со средой выросли на 99,2 миллиарда рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).