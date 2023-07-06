С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Банк России намерен сконцентрировать усилия на выходе экономики на международные рынки капитала и развитии международных расчетов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ. Набиуллина призвала не строить теории заговора насчет курса рубля

"Выход на международные рынки капитала — это, наверное, задача не менее сложная, а может быть, еще более сложная, чем международные расчеты. Именно открытие международного рынка капитала", — сказала Набиуллина.

"Это задача сложнейшая, но абсолютно приоритетная", — подчеркнула она.

"В России мы более-менее решили проблему расчетов, но вопрос обеспечения нашей внешнеэкономической деятельности и открытости экономики к миру, конечно, должен быть обеспечен системой международных платежей, международных рынков капитала", — обратила внимание глава регулятора.

По ее словам, такие задачи нужно решать вместе с международными партнерами в формате диалога. При этом она напомнила, что в России уже работает своя Система передачи финансовых сообщений, которая открыта миру.

"Я тоже вижу перспективы горизонтальных связей, используя новые технологические решения. Конечно, это будет выталкивать бизнес банков в некотором смысле. Депозитарный расчетный хаб — сложная задача, но мы готовы вместе с рынком подумать, какие идеи тут можно предлагать партнерам", — добавила Набиуллина.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.