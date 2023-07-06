МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Финансовый результат российских банков по итогам 2023 года может быть на уровне 2021 года или выше, заявила на Финансовом конгрессе Банка России зампред ЦБ Ольга Полякова. Греф ожидает повышенной прибыли у российских банков в 2023 году

В 2021 году банки РФ нарастили прибыль в 1,5 раза — до рекордных 2,4 триллиона рублей.

"В целом мы видим, что банки сейчас устойчивы, они показывают хороший финансовый результат. И мы ожидаем к концу этого года финансовый результат, если не на уровне 2021 года, то может быть даже и лучше", — сказала Полякова.