МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Финансовый результат российских банков по итогам 2023 года может быть на уровне 2021 года или выше, заявила на Финансовом конгрессе Банка России зампред ЦБ Ольга Полякова.

Греф, ПМЭФ 2021

Греф ожидает повышенной прибыли у российских банков в 2023 году

В 2021 году банки РФ нарастили прибыль в 1,5 раза — до рекордных 2,4 триллиона рублей.

"В целом мы видим, что банки сейчас устойчивы, они показывают хороший финансовый результат. И мы ожидаем к концу этого года финансовый результат, если не на уровне 2021 года, то может быть даже и лучше", — сказала Полякова.