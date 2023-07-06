С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Переход бюджета из профицитного состояния в дефицитное свидетельствует о росте импорта и, как следствие, спроса на валюту, поэтому России нужно возвращаться к более сбалансированному бюджету, что сократит его влияние на курс рубля, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Федеральный бюджет-2023: доходы, расходы, влияние дефицита на экономику

"Если у вас бюджет из большого или небольшого профицита перешел в большой дефицит, это повышенный спрос в экономике, это больше импорт. Больше импорт — это спрос на валюту. Собственно, и у нас это пока еще таким образом работает, это один из факторов, который сокращает текущий счет", — сказала она, выступая на Финансовом конгрессе ЦБ.

Юдаева отметила, что если бюджет дефицитный, то должен быть и дефицит текущего счета, тогда происходит финансирование за счет заимствований этой разницы.

"У нас это сработало в другую сторону: у нас вырос за счет этого импорт и снизился текущий счет, здесь все естественно. Это должно так работать, у нас же нет бесконечных ресурсов, чтобы бесконечно бюджетный дефицит балансировать. У нас проблема в том, что нам надо возвращаться к бюджетному правилу с точки зрения более сбалансированного бюджета. Это нам сократит и влияние бюджета на курс", — заключила Юдаева.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит — 2,925 триллиона рублей. Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону.

По предварительной оценке ведомства, в январе-мае бюджет был исполнен с дефицитом в 3,411 триллиона рублей.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.