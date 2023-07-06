С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Ликвидация банка "Открытие" и сдача им лицензии произойдет в 2025 году, до этого в 2023 будут дорабатываться ИТ-системы для переноса клиентской базы, а в 2024 произойдет миграция клиентов, заявил журналистам в кулуарах Финансового конгресса ЦБ зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Банк "Открытие" вышел из состава акционеров Qiwi

"В 2025 году мы выйдем на добровольную ликвидацию и сдачу лицензии банковской финансовой корпорацией "Открытие", — сказал Пьянов.

"Мы понимаем, что 2023 год уйдет на доработку айтишных систем на руки ВТБ, для принятия клиентской базы. В 2024 году — миграция активной клиентской базы", — добавил он.

ЦБ и ВТБ 22 декабря заключили договор о продаже банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. Из этой суммы деньгами должно быть выплачено 233,1 миллиарда рублей и облигациями федерального займа — 106,9 миллиарда рублей.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.