С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. ВТБ предлагает Банку России проверить кредитные организации на готовность к дефолту заемщиков, чей бизнес связан с внешними рынками, к резкому колебанию валютного курса и стрессовым оттоком валютной ликвидности в дружественных валютах, заявил заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов. Глава ЦБ считает действующую денежно-кредитную политику эффективной

"Если бы был сотрудником регулятора, я бы видел повышенную вероятность дефолта какого-то "ААА" заемщика, который имеет зависимость от внешних рынков", — заявил он, выступая на финансовом конгрессе Банка России.

"Второй момент: естественно, должен быть драматический, иной сценарий по валютному курсу. Мы видим, что происходит. И по стрессовому оттоку ликвидности в дружественных валютах", — продолжил топ-менеджер.

Он пояснил, что в рублях любой стресс через залоговое и беззалоговое финансирование ЦБ закроет. "А вот в валюте, в дружественной тоже есть основания сомневаться, никакой экстренной линии в стрессовой ситуации может не быть. И это обязательно должно быть протестировано, чтобы не повторять того, что случилось с дружественными и недружественными валютами в 2022 году", — отметил Пьянов.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.